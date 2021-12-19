У США є чотири тижні, щоб зупинити вторгнення російських військ до України — CNN

У США є чотири тижні, щоб зупинити вторгнення російських військ до України — CNN

РФ чекають жорсткі санкції та збільшення військової допомоги США Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена використовуватиме всілякі інструменти, які можуть запобігти вторгненню Росії в Україну.

Про це пише CNN.

Щоб не повторити сценарію 2014 року, коли США та Європа виявилися застигнуті зненацька анексією Криму, Джо Байден доручив команді національної безпеки використовувати всілякі інструменти для стримування російської агресії.

Представники президента США акцентували, що, у разі продовження накопичення російських військ на кордоні з Україною, наслідки для Кремля будуть набагато серйознішими, ніж у 2014 році. РФ чекають жорсткі санкції та збільшення військової допомоги США Україні. А це призведе до значних витрат російській економіці та її фінансовій системі.

"Санкції, які ми ввели щодо Росії в 2014 році, були в основному спрямовані на те, щоб стримати середньостроковий та довгостроковий розвиток конкретних російських державних компаній, обмеживши їх доступ до ринків капіталу та технологій США", — заявив представник Білого дому.

Вторгнення військ РФ може статися за кілька тижнів.

“Те, що ми робимо, є дуже продуманим. Але у нас є лише чотири тижні, щоб це здійснити (запобігти вторгненню, — ред.)”, — зазначив CNN один із високопосадовців США.

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