У США за інформацію про молодика, який підстрелив поліцейського, пропонують $30 тис.

Постраждалий поліцейський перебуває в лікарні у критичному стані.
В американському штаті Джорджія за інформацію про підозрюваного, який підстрелив поліцейського, пропонують 30 тисячі доларів винагороди.
Про це повідомляє ABC News.
Зазначається, що офіцер округу Генрі Парамханс Десаї, перебуваючи на виклику щодо домашніх заворушень, намагався здійснити арешт, коли 22-річний Джордан Джексон із Макдоно вистрілив у його бік і втік з місця події на Honda Civic 2016 року.
38-річного поліцейського госпіталізували до медичного центру Грейді, в неділю лікарі вказали, що його стан залишається критичним, однак стабільним.
Десаї, який має дружину і двох дітей, пропрацював у поліції округу Генрі два роки. Раніше він був співробітником Департаменту виправних установ Джорджії та поліції округу Декальб.
Слідчі з Джорджії та представник Залу слави НБА Шакіл О'Ніл запропонували винагороду у розмірі 30 тисяч доларів за будь-яку інформацію про підозрюваного.
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