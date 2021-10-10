У США за інформацію про вбивцю поліцейського пропонують $17,5 тис.

26-річного офіцера застрелили під час виконання службових обов'язків.

В американському штаті Джорджія за інформацію про чоловіка, підозрюваного у вбивстві поліцейського, пропонують 17,5 тисячі доларів винагороди.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що 26-річного офіцера Ділана Гаррісона з міста Дадлі застрелили у ніч проти суботи, 9 жовтня, коли він перебував біля відділення поліції Аламо в окрузі Вілер, де працював на півставки.

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У вбивстві підозрюють 43-річного Деміена Ентоні Фергюсона, який у 2006 році вийшов з в'язниці після восьми років ув'язнення за звинуваченням у нападі з обтяжувальними обставинами на співробітника служби безпеки.

"Розслідування зараз ведеться дуже активно, - сказала заступниця очільника Бюро розслідувань Джорджії Наталі Аммонс. - Найголовніше - затримати підозрюваного".

Гаррісон є щонайменше п'ятим офіцером Джорджії, убитим у цьому році під час виконання службових обов'язків. Чоловік працював у правоохоронних органах від 2018 року. У нього залишилися дружина і 6-місячна дитина.

A BLUE ALERT has been issued for Damien Anthony Ferguson, aka Luke Ferguson, age 43, of Alamo, GA. Ferguson is a black... Опубліковано Georgia Bureau of Investigation Субота, 9 жовтня 2021 р.

Раніше в американському штаті Меріленд двоє жінок загинули внаслідок стрілянини в будинку для людей похилого віку в місті Кепітол-Гайтс. Попередньо, нападник, дізнавшись про своє звільнення, розлютився на колег і відкрив вогонь.

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