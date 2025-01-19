США заблокували TikTok для користувачів: у чому причина такого рішення

Трамп пообіцяв вирішити питання з TikTok після вступу на посаду.

У США TikTok недоступний через закон, що вимагає відокремлення від китайської компанії ByteDance.

Про це повідомило видання npr.org.

Користувачі, які намагалися відкрити TikTok близько 22:35 за східним часом, побачили повідомлення: "Вибачте, TikTok зараз недоступний. У країні набув чинності закон про заборону TikTok, тому ви не можете користуватися додатком".

Заборона TikTok у США може бути тимчасовою. Дональд Трамп заявив, що, швидше за все, надасть додатку 90-дневну відстрочку після вступу на посаду в понеділок. Закон, підтриманий Верховним судом, зобов'язав Apple і Google видалити TikTok з магазинів додатків, а також змусив хмарного провайдера TikTok Oracle припинити підтримку додатку, інакше компаніям загрожують штрафи. Однак, цей крок викликав критику з боку захисників свободи слова, які вважають, що це порушує права і є формою цензури, яку США часто засуджують у інших країнах.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США 13 березня 2024 підтримала законопроєкт, який передбачає заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни за певних умов.

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