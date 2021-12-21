У США зафіксували першу смерть від наслідків зараження штамом коронавірусу "Омікрон"

За попередньою інформацією, жертвою коронавірусу є чоловік віком 50 років.

У Сполучених Штатах Америки зафіксували першу смерть від зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це з посиланням на органи охорони здоров'я Техас інформує телеканал ABC.

ЗМІ повідомляють, що це перша відома зафіксована смерть від наслідків зараження штамом коронавірусу "Омікрон" у США.

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За інформацією телеканалу, жертвою COVID-19 став чоловік у віці 50 років, який не був вакцинований і, крім коронавірусу, мав проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, у самих Сполучених Штатах Америки штам коронавірусу "Омікрон" випередив інші варіанти COVID-19 і наразі є домінівною версією. За даними цього американського медрегулятора, варіант "Омікрон" нині становить більшість випадків COVID-19 у США — 73,2%, а в деяких районах північного заходу та південного сходу США на його частку припадає понад 95% випадків.

Нагадаємо, що Україна одним з перших у Європі пройшов осінній спалах захворюваності на COVID-19.

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