У США зафіксували першу смерть від наслідків зараження штамом коронавірусу "Омікрон"

За попередньою інформацією, жертвою коронавірусу є чоловік віком 50 років.
У Сполучених Штатах Америки зафіксували першу смерть від зараження штамом коронавірусу "Омікрон".
Про це з посиланням на органи охорони здоров'я Техас інформує телеканал ABC.
ЗМІ повідомляють, що це перша відома зафіксована смерть від наслідків зараження штамом коронавірусу "Омікрон" у США.
За інформацією телеканалу, жертвою COVID-19 став чоловік у віці 50 років, який не був вакцинований і, крім коронавірусу, мав проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, у самих Сполучених Штатах Америки штам коронавірусу "Омікрон" випередив інші варіанти COVID-19 і наразі є домінівною версією. За даними цього американського медрегулятора, варіант "Омікрон" нині становить більшість випадків COVID-19 у США — 73,2%, а в деяких районах північного заходу та південного сходу США на його частку припадає понад 95% випадків.
Нагадаємо, що Україна одним з перших у Європі пройшов осінній спалах захворюваності на COVID-19.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.