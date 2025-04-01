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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У США загадково загинула родина колишнього топменеджера Bloomberg: поліція не розкриває деталей

Причини смерті поки що не розголошуються — правоохоронці лише зазначили, що загрози для громадськості немає.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
У США загадково загинула родина колишнього топменеджера Bloomberg: поліція не розкриває деталей

Річард Самарел та його дружина Ліна Марія. / © Фото з відкритих джерел

У місті Грір, штат Південна Кароліна, в приватному будинку були знайдені тіла колишнього менеджера з акцій компанії Bloomberg LP Річарда Самарела, його дружини Ліни Марії та 9-річної доньки Саманти.

Про трагедію повідомляє New York Post.

Поліцію викликав сусід, занепокоєний тим, що не міг зв’язатися з родиною. Після прибуття правоохоронці виявили загиблих у їхньому приватному маєтку. Причини смерті поки що не розголошуються — правоохоронці лише зазначили, що загрози для громадськості немає.

Відомо, що в момент трагедії вдома не було інших дітей родини — за повідомленням поліції, вони перебували в школі. У соцмережах жінка публікувала фото ще двох молодших дітей.

Річард Самарел у минулому обіймав посаду менеджера з акцій у Bloomberg LP, залишив компанію в 2007 році. Його дружина Ліна, іммігрантка з Колумбії, працювала в Міністерстві у справах ветеранів США.

Шериф заявив, що подальші подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій і експертизи.

Раніше повідомлялось, що у парку Легіон у центрі міста Бадахос (Іспанія) було виявлено тіло 13-річного українця, який зник напередодні.

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