У США загадково зник генерал, який знав секрети про НЛО

Генерал-майор Військово-повітряних сил США у відставці Вільям Маккасланд / © Повітряні сили США

Реклама

У штаті Нью-Мексико безвісти зник генерал-майор Військово-повітряних сил США у відставці Вільям Маккасланд, який очолював секретні підрозділи Пентагону. ФБР та поліція проводять масштабну операцію, намагаючись розгадати причини загадкового зникнення високопосадовця.

Про це пише CNN.

До пошуків Маккасланда, який зник майже два тижні тому, долучилися федеральні слідчі. Правоохоронці просять громадськість допомогти встановити його місцеперебування.

Реклама

Що відомо про зникнення американського генерала?

68-річний ексгенерал-майор ВПС США 27 лютого близько 11:00 пішки вийшов зі свого будинку в Альбукерке та відтоді не виходив на зв’язок із близькими чи друзями. Його мобільний телефон залишився вдома.

Уже наступного дня шерифський офіс оголосив попередження «Срібна тривога», яке застосовується у разі зникнення людей похилого віку. Воно досі діє. Ситуацію ускладнює неназвана медична проблема, яка додає терміновості пошукам.

Поліція провела масштабні заходи: обійшла прилеглі райони, опитала мешканців та організувала координацію пошукових операцій. За інформацією офісу шерифа, правоохоронці вже зв’язалися більш ніж із 600 власниками будинків у цьому районі.

За даними поліції, Маккасланда характеризують як «завзятого прихильника активного відпочинку» — він часто ходив у походи, бігав і їздив на велосипеді в районі Норт-Іст-Гайтс у Альбукерке та в передгір’ях гір Сандія.

Реклама

«З огляду на його минулу службу та налагоджені контакти, офіс шерифа округу Берналільйо тісно співпрацює з кількома агентствами», — повідомили правоохоронці. Серед них — польове управління Федерального бюро розслідувань в Альбукерке та авіабаза Кіртленд. У ФБР підтвердили свою участь у пошуковій операції.

Чим займався генерал США під час служби?

Під час служби Маккасланд обіймав низку важливих посад у військовій структурі США. За освітою він інженер-астронавтик і має дипломи Академії Військово-повітряних сил, Массачусетського технологічного інституту та Школи державного управління імені Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету.

У різні роки Маккасланд працював головним інженером програми Глобальної системи позиціонування Міністерства оборони США, керував програмою космічного лазера, а також очолював підрозділ спеціальних програм у Пентагоні.

Крім того, він був командиром Науково-дослідної лабораторії ВПС на базі Райт-Паттерсон — військовому об’єкті, який давно згадують у теоріях змови про нібито зберігання позаземних уламків після інциденту в Розвеллі, хоча ВПС США це заперечують.

Реклама

Після завершення військової кар’єри Маккасланд співпрацював із компанією «До зірок», співзасновником якої є музикант гурту «Блінк-182» Том ДеЛонг. Компанія заявляє, що займається вивченням інформації про невідомі повітряні явища.

Генерал зник після заяви Трампа щодо НЛО

Зникнення генерала у відставці сталося лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону та іншим федеральним структурам оприлюднити урядові документи, пов’язані з позаземним життям і НЛО.

«Я сподіваюся і молюся, що це не один із тих випадків, коли колишній військовий офіцер-високопосадовець став ціллю навмисно, і що його знайдуть живим і здоровим у найближчому майбутньому заради нього самого та його близьких», — сказав ексофіцер розвідки Міноборони США Луїс Елізондо, який нині виступає за розсекречення інформації про НЛО.

«Чи пов’язане його зникнення з будь-якою його можливою участю в дослідженнях невідомих повітряних явищ, я волію дати правоохоронцям необхідний час для роботи, перш ніж робити припущення», — додав він.

Реклама

Що каже дружина зниклого генерала?

«Правда, що Ніл мав короткий зв’язок зі спільнотою, яка цікавиться НЛО. Але це не причина, щоб хтось викрав Ніла. Ніл не має жодних особливих знань про тіла іншопланетян або уламки з катастрофи в Розвеллі, які нібито зберігаються на базі Райт-Паттерсон», — написала у Facebook дружина генерала Сьюзен Маккасланд Вілкерсон.

Вона також наголосила, що її чоловік не має деменції.

«Він не був розгубленим чи дезорієнтованим», — сказала жінка.

Маккасланд завершив службу майже 13 років тому, і, за словами дружини, «малоймовірно, що його могли викрасти, щоб отримати від нього дуже застарілі секрети».

Реклама

«Можливо, найкраща гіпотеза — що іншопланетяни підняли його на свій материнський корабель. Однак жодних повідомлень про корабель, який завис над горами Сандія, не надходило», — пожартувала Вілкерсон у своєму дописі.

Нагадаємо, у лютому Трамп доручив очільнику Пентагону Піту Гегсету та іншим відомствам розсекретити урядові дані про НЛО, неопізнані повітряні явища та можливе позаземне життя. Своє рішення він пояснив великим суспільним інтересом і прагненням до максимальної прозорості в питаннях, що роками залишалися таємними. Хоча Трамп не підтвердив існування прибульців, він вважає вивчення цієї теми важливим. Президент США раніше критикував одного зі своїх попередників Барака Обаму за розголошення подібної інформації.