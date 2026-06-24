У США заговорили про введення миротворців в Україну: Венс назвав можливих учасників

У США обговорили миротворчу місію в Україні / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час обговорення в Білому домі американської стратегії щодо війни в Україні припустив, що в Україні можна розгорнути миротворчу місію з військами з Індії чи Саудівської Аравії.

За словами журналістів New York Times, ці коментарі пролунали на початку другої каденції Дональда Трампа. Про це повідомляє Hindustan Times.

Венс пропонував розгорнути в Україні миротворчі війська з Індії чи Саудівської Аравії

За 10 днів після інавгурації Дональда Трампа його адміністрація провела зустріч в Овальному кабінеті. На ній президент та його головні радники заслухали брифінг від генерал-лейтенанта армії у відставці Кіта Келлога, який став спеціальним посланником президента з питань України та Росії.

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Під час обговорення Келлог представив пропозицію під назвою «План „Америка понад усе“ — так звана історична угода Трампа у завершенні війни Росії та України.

Серед пропозицій було те, що США формально не визнають претензій Росії на окуповану українську територію, але включатимуть «значну поступку, якщо Україна не намагатиметься повернути втрачену територію силою». За цим підходом потрібно було розглянути питання миротворчих військ.

«Чи є війська з інших країн, які могли б послужити цій меті? Саудівська Аравія чи Індія», — запитав Джей Ді Венс за словами журналістів.

На це Трамп розсміявся і сказав, що індійці не братимуть участі у миротворчих місіях, адже не погодяться платити за «щось подібне». Після цього, за словами журналістів, Трамп повідомив, що має хороші стосунки з прем’єр-міністром Нарендрою Моді, але навіть попри це індійці не платитимуть за мир в Україні.

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Миротворча місія в Україні: останні новини

Нагадаємо, британські та французькі десантники завершили фінальні навчання в провінції Бретань у межах підготовки до можливої миротворчої місії в Україні, яку можуть розгорнути у разі укладення мирної угоди з Росією.

За даними The Telegraph, під час спільних маневрів військові відпрацьовували відбиття атак, засідки та висадку на полігоні.

Ексміністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про прагнення першим направити британський контингент до України після припинення бойових дій, зазначивши, що 2026 рік має стати роком завершення війни.

Наразі Лондон працює із союзниками над створенням «коаліції охочих» — багатонаціональних миротворчих сил для гарантування безпеки.

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