У США заявили, що країни Європи пообіцяли відмовитися від російських енергоносіїв

Європа відмовиться від енергоносів з РФ / © Reuters

Сполучені Штати отримали від європейських країн обіцянку, що до кінця 2026 року вони повністю припинять придбання газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.

Про це в інтерв’ю телеканалу CNBC заявив міністр енергетики США Крістофер Райт.

За його словами, європейські країни запевнили, що всі закупівлі російських енергоресурсів будуть згорнуті до завершення 2026 року.

«До кінця цього 2026 року ще можна купувати російський газ за спотовими контрактами. Можна купувати й газ за довгостроковим контрактом упродовж 2026 року», — пояснив міністр.

Водночас він наголосив: «Але щойно настане 1 січня 2027-го — російського газу більше не буде».

Райт також підкреслив, що США мають намір замінити Росію як головного постачальника енергоресурсів для Європи. Замість російських нафти та газу європейський ринок отримуватиме американські.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС Угорщини Петер Сіярто спростував інформацію про те, що Дональд Трамп вимагав від Угорщини припинити закупівлю російської нафти.

Ми раніше інформували, що міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Індія рано чи пізно буде змушена домовитися зі США і відмовитися від російської нафти.