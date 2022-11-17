У США закінчуються деякі види високотехнологічного озброєння та боєприпаси для передавання Україні - CNN

Однією з причин занепокоєння низьким рівнем запасів є те, що промислова база США не встигає задовольняти попит достатньо швидко.

Після майже дев'яти місяців війни Росії проти України у США закінчується деякі високотехнологічні системи озброєння та боєприпаси для подальшого передавання їх Києву.

Про це повідомляють американські посадовці з посиланням на власны джерела, пише CNN.

"Навантаження на запаси озброєнь і здатність промислової бази США задовольняти попит - є однією з ключових проблем, з якими стикається адміністрація Байдена, оскільки США продовжують відправляти в Україну зброю на мільярди доларів для підтримки її боротьби з Росією. Один із посадовців заявив, що є "обмежена кількість" надлишкових запасів, які США можуть відправити Україні", - йдеться у повідомленні.

Я пише видання, серед систем озброєнь, які викликають особливе занепокоєння:

155-мм артилерійські боєприпаси,

переносні зенітні ракети Stinger.

"Деякі джерела також висловили занепокоєння щодо виробництва США додаткових систем озброєнь, включаючи протирадіолокаційні ракети HARM, ракети класу "земля-земля" GMLRS та переносні протитанкові ракети Javelin", - зазначають автори статті.

Так, однією з причин занепокоєння низьким рівнем запасів є те, що промислова база США не встигає задовольняти попит достатньо швидко. Крім того, європейські союзники не можуть достатньою мірою задовольнити запити України через те, що потрібно підтримувати постачання власних сил.

"Стає все важче і важче. Ми думали, що ця війна закінчиться за кілька днів, але тепер вона може тривати роками. В той час, коли глобальні ланцюги постачання руйнуються, Заходу буде дуже важко задовольнити потреби на такому високому рівні", - заявив член комітету з питань розвідки Палати представників Майк Квіглі.

Підсумки саміту "Рамштайн-7"

Партнери України провели сьомий саміт у форматі "Рамштайн", присвячений військовій допомозі Києву. Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що основною темою на засіданні було створення ешелонованої системи ППО. За підсумками саміту Резніков зазначив, що весь вільний світ буде й надалі допомагати Україні до тих пір, поки вона не переможе.

Українські сили отримають від західних партнерів пакети військової допомоги. Зокрема, додаткові системи протиповітряної оборони HAWK від Іспанії, боєприпаси від Польщі, Німеччини та Греції. Іспанія надасть Україні дві додаткові системи ППО HAWK та ракети до них. Крім того, ЗСУ отримають батарею 105 мм гаубиць та 77 тисяч комплектів зимової форми.

Наслідки ракетного удару по Польщі: чому США хочуть "зам'яти" інцидент

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.