У США закінчуються гроші для військової підтримки України - ЗМІ

Конгрес США повинен вжити заходів щодо військової допомоги Україні. Якщо законодавці цього не зроблять, то є великий ризик, що до кінця цього року гроші закінчаться.

Про це повідомляє News Yahoo.

Також читайте У Сенаті США призначили голосування щодо допомоги Україні

"У понеділок (4 грудня - ред.) законодавці отримали суворе попередження від директора Бюджетного управління США про те, що, якщо Конгрес не вживе заходів, допомога Україні закінчиться до кінця цього року", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, через це президент Володимир Зеленський звернеться до сенаторів США. Він планує розповісти сенаторам про стан війни в Україні та необхідність чергового пакету військової допомоги за день до запланованого голосування в Сенаті щодо переходу до законодавчого механізму для надання надзвичайної зовнішньої допомоги на суму $106 млрд, який включає понад $61 млрд для України.

Нагадаємо, у Сенаті США призначили голосування щодо допомоги Україні.

Читайте також: