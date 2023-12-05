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У США закінчуються гроші для військової підтримки України - ЗМІ

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У США закінчуються гроші для військової підтримки України - ЗМІ

Конгрес США / Фото: Associated Press

Зеленський звернеться до сенаторів США, аби пояснити важливість військової допомоги.

Конгрес США повинен вжити заходів щодо військової допомоги Україні. Якщо законодавці цього не зроблять, то є великий ризик, що до кінця цього року гроші закінчаться.

Про це повідомляє News Yahoo.

"У понеділок (4 грудня - ред.) законодавці отримали суворе попередження від директора Бюджетного управління США про те, що, якщо Конгрес не вживе заходів, допомога Україні закінчиться до кінця цього року", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, через це президент Володимир Зеленський звернеться до сенаторів США. Він планує розповісти сенаторам про стан війни в Україні та необхідність чергового пакету військової допомоги за день до запланованого голосування в Сенаті щодо переходу до законодавчого механізму для надання надзвичайної зовнішньої допомоги на суму $106 млрд, який включає понад $61 млрд для України.

Нагадаємо, у Сенаті США призначили голосування щодо допомоги Україні.

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Дата публікації
Перегляди
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