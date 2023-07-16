У США закінчуються стандартні для НАТО боєприпаси, а для поповнення запасів знадобляться роки – Білий дім

Для поповнення запасів до належного рівня знадобляться роки, а не місяці.

Радник очільника США Джейк Салліван заявив, що запаси боєприпасів калібру 155 мм, які є стандартними для НАТО, "були відносно низькими" ще за часів вступу Джо Байдена на посаду президента. Тож тепер вони закінчуються на американських арсеналах на тлі надання військової допомоги Україні.

Про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав в інтерв'ю CNN.

Для поповнення запасів до належного рівня знадобляться роки, а не місяці, вважають у Білому домі.

Ба більше, поповнення запасів є складним завданням для країни, яка надає допомогу Україні.

"Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі боєприпаси, які нам можуть знадобитися для будь-якого конфлікту в будь-який час. Місяць за місяцем ми збільшуємо нашу спроможність постачати боєприпаси", – сказав Салліван.

Додамо, що боєприпаси калібру 155 мм – це осколково-фугасний високоточний боєприпас з лазерною напівактивною головкою самонаведення. Ці боєприпаси розробили як для гармат калібру 152 мм, так і 155 мм.

Водночас у Білому домі заявили, що мають намір забезпечити Україні необхідну підтримку протягом усього часу, який знадобиться для цього, зокрема, тому, що майбутнє України - в НАТО.

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