У США закликали вакцинуватися проти "індійського" штаму COVID-19: загроза зростає

Дві дози вакцини Pfizer-BioNTech або AstraZeneca можуть бути ефективними проти варіанту "Дельта".

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі закликав вакцинуватися від COVID-19, щоб не допустити в Америці зростання випадків числа захворювань, викликаних "індійським" штамом коронавірусу.

Про це пише The Hill.

Індійський варіант коронавірусу B1617.2, відомий як "Дельта" захоплює Велику Британію.

"Ми не можемо допустити, щоб це сталося в Сполучених Штатах", — заявив Фаучи.

Він закликав громадян США зробити дві дози щеплення від коронавірусу. За його словами, дві дози вакцини Pfizer-BioNTech або AstraZeneca "здаються ефективними" проти варіанту "Дельта".

Нагадаємо, що Штам "Дельта" поширився з Індії в 60 країн. У Великій Британії передача "індійського" штаму досягає піку серед людей у віці від 12 до 20 років.

Минулого тижня експерти заявили, що дві дози вакцини від COVID-19, розробленої компаніями Pfizer і BioNtech, майже однаково захищають як від "індійського", так і від "британського" штамів коронавируса.

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