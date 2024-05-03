У США занепокоєні, що тісна співпраця Китаю та РФ може призвести до нападу на Тайвань

Так зване "безмежне партнерство" між країнами посилює співпрацю Росією та Китаєм.

Росія та Китай тісно співпрацюють у військовій сфері, включаючи можливе китайське вторгнення на Тайвань.

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Про це заявила директор Національної розвідки Авріл Хейнс, інформує Bloomberg.

"Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють у відносинах з Тайванем і визнають, що це місце, де Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили", - сказала вона.

Хейнс зазначила, що так зване "безмежне партнерство" між країнами посилює співпрацю Росією та Китаєм у дійсно всіх секторах суспільства, а саме у політичному, військовому, технологічному та економічному.

"Звичайно, така можливість є... Питання про те, наскільки це ймовірно, я думаю, залежить від сценарію", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тайвань перебуває в стані готовності до військових навчань Китаю.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай вивів свій найбільший авіаносець "Фуцзянь" на ходові випробування.

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