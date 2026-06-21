У США заперечили закриття Ормузької протоки: що заявили

Ормузька протока / © Associated Press

Реклама

Ормузька протока продовжує функціонувати у штатному режимі, а рух комерційних суден через неї 20 червня навіть зріс. Попри заяви Ірану про закриття протоки, судноплавство триває.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Що відбувається в Ормузькій протоці — заява США

Згідно з офіційними даними американського командування, 20 червня через протоку пройшло 55 торгових суден. Ці судна перевезли понад 17 мільйонів барелів нафти. Там також додали, що продовжують контролювати ситуацію та захищати вільний рух суден у протоці.

Реклама

«20 червня протоку нібито перетнули 55 торгових суден, які перевезли великі обсяги вантажів і понад 17 мільйонів барелів нафти на світові ринки», — зазначили у CENTCOM.

Крім того, Об’єднаний морський інформаційний центр оприлюднив рекомендацію, яка підтверджує безпечний прохід для всіх суден маршрутом, що має бути «вільним від довільних вимог та перешкод».

У командуванні Збройних сил США підкреслили, що американські військові залишаються в регіоні та зберігають пильність для забезпечення виконання всіх умов домовленостей з Іраном.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що Ормузька протока знову відкривається для танкерів.

Реклама

Окрім цього, він запевняв, що кораблі з нафтою почали виходити з Ормузької протоки та рухаються безпечним південним маршрутом.

Також раніше Дональд Трамп знову озвучив низку погроз на адресу Ірану, «якщо вони не поводитимуться, як слід».

Новини партнерів