У США запевнили, що готують «безпрецедентні» заходи безпеки для суден в Ормузькій протоці

Ормузька протока / © Associated Press

США найближчим часом планують запустити програму страхування суден в Ормузькій протоці, яка передбачає військовий супровід танкерів із нафтою.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Bloomberg.

За його словами, американська влада вже вжила низку заходів для того, щоб нафта, яка залишалася заблокованою в морі, знову стала доступною для світового ринку.

Бессент зробив цю заяву під час засідання кабінету міністрів за участю президента США Дональда Трампа.

«Ваші рішучі дії, такі як програма морського страхування Міжнародної корпорації розвитку, разом із Центральним командуванням, незабаром забезпечать перевізникам у регіоні Перської затоки рівень безпеки, якого ми ніколи раніше не бачили», — зазначив він.

Міністр також звернув увагу, що судноплавство в регіоні вже поступово активізується після періоду напруженості.

«Сьогодні ми починаємо бачити дедалі більше руху до Перської затоки і назад — більше, ніж учора, і це тільки початок», — сказав Бессент.

Він висловив переконання, що обсяги перевезень і надалі зростатимуть навіть до повного гарантування безпеки маршруту.

«Я впевнений, що судноплавство буде збільшуватися з кожним днем навіть до того, як ми повністю забезпечимо безпеку протоки», — додав він.

Окремо Бессент підкреслив, що економіка США готова до можливих енергетичних потрясінь завдяки розвитку внутрішнього видобутку ресурсів.

«Багато хто недооцінює готовність американців пережити короткострокову волатильність заради 50 років безпеки, які на нас чекають», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що адмірал Аліреза Танґсірі, який командував військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції, загинув унаслідок авіаудару в іранському місті Бандар-Аббас.

Ми раніше інформували, що Іран останніми тижнями суттєво посилив оборону стратегічно важливого острова Харг, готуючись до можливого військового сценарію з боку США.