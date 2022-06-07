У США запровадили режим надзвичайної ситуації: що сталося

Посухи у поєднанні із хвилями спеки спричиняють рекордний попит на електроенергію та її дефіцит.
Через це президент США Джо Байден запровадив своїм розпорядженням режим надзвичайної ситуації у країні у зв’язку з кризою у сфері електропостачання, - пише Укрінформ.
«Існує безліч чинників, які загрожують здатності США забезпечувати достатню кількість електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів. Вони включають перебої на енергетичних ринках, спричинені вторгненням Росії в Україну, а також екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату»,- зауважується у документі.
Президент США запропонував тимчасове звільнити від мита постачання імпортних сонячних батарей, що виробляються в країнах Азії. Тому американський уряд робить акцент на співпраці з бізнесом для розширення внутрішніх потужностей виробництва сонячної енергії.
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