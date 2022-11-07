У США запустили в космос ракету-носій, деталі для комплектування якої виготовили в Україні

Від 2013 року це вже 17 запуск ракети "Антарес" у космос, із яких невдалим був лише один.

Сьогодні, 7 листопада, о 12:32 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес". Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС). Основну конструкцію першого ступеня цієї ракети-носія спроєктували та виготовили в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

У відомстві розповіли, що ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило держпідприємство "КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), ТОВ "ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРІЯ", "РАПІД" (Чернігів) та iншими на замовлення американської корпорації Northrop Grumman.

"Підготовку PH "Антарес", її випробування та пуск проведено за участю фахівців ДП "КБ "Південне", ДП "ВО ПМЗ" та НВО "Хартрон-АРКОС". На ДП "КБ "Південне" фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації і, як наслідок, у повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві запевнили, що в межах програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Космічний корабель Cygnus місії NG-18 названий на честь Саллі Райд (1951-2012), першої американської жінки-астронавтки. Стикування з МКС заплановано на 9 листопада.

Загалом від 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 17 разів, 16 з них – успішно.

Нагадаємо, американське аерокосмічне агентство NASA поділилося новими детальними знімками, які зробив космічний телескоп Джеймс Вебб в інфрачервоному світлі. Супертелескоп зафіксував одне з найкрасивіших скупчень міжзоряного газу та пилу — так звані "Стовпи творіння" в туманності Орел, на відстані 6500–7000 світлових років від Землі.

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