У США застрелили українську біженку: подробиці жахливого вбивства

Убита в США Катерина Товмаш / © Instagram Михайло Товмаш

Реклама

У Сполучених Штатах жертвою вбивці стала ще одна біженка з України — Катерина Товмаш. Її застрелили у власному будинку у місті Васс, що в Північній Кароліні — у тому ж штаті, де раніше безхатько в метро убив 23-річну українку Ірину Заруцьку.

Про вбивство, яке було скоєне у день святого Валентина, 14 лютого, повідомляє Fox8.

Видання з посиланням на місцевий офіс шерифа повідомило, що вранці того дня в приватному будинку було виявлено тіла двох людей, убитих з вогнепальної зброї.

Реклама

Невдовзі за підозрою у скоєнні злочину затримали 25-річного Калеба Гайдена Фосно з Огайо, який втік з місця вбивства.

Убивця українки Катерини Товмаш, її колишній бойфренд Калеб Гайден Фосно

Інформацію про жертв правоохоронці не повідомляли.

Більше інформації з’явилося в дописі в Instagram брата убитої дівчини — Михайла Товмаша.

За його словами, убивцею був колишній бойфренд його сестри Катерини.

Реклама

Він вдерся до будинку, де вона доглядала за молодшими братами та сестрами, змусив їх розбудити її, а потім вистрілив у неї в ліжку, позбавивши життя. Він також вистрелив у її хлопця, який спав поруч з нею.

Брат убитої українки повідомив, що Катерина Товмаш прожила у США, куди втекла від війни, близько двох років.

«Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у власному будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та переховується в Північній Кароліні, вбиває чоловік. Цього разу 25-річний чоловік зі зброєю», — написав Михайло.

У соцмережах також повідомляють, що убитий друг українки був солдатом американської армії, якого звали Метью Вейд.

Реклама

«Кейт була українською біженкою, повною життя, завжди допомагала іншим і піклувалася про своїх молодших сестер, які були в будинку під час нападу. Метью з Міссісіпі був відданим солдатом армії у Форт-Брегзі з великими мріями подорожувати світом і серцем, сповненим любові до своєї родини, племінників та племінниці», — написала користувачка Стейсі Дінн Мур з Північної Кароліни, яка, ймовірно, знала загиблу пару.

Нагадаємо, раніше у США Федеральний суд присяжних висунув Декарлосу Брауну-молодшому звинувачення в убивстві української біженки Ірини Заруцької. Йому загрожує смертна кара.