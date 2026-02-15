ТСН у соціальних мережах

Світ
2174
2 хв

У США застрелили українську біженку: подробиці жахливого вбивства

Українку Катерину Товмаш застрелив колишній бойфренд у день святого Валентина.

Богдан Скаврон
Катерина Товмаш

Убита в США Катерина Товмаш / © Instagram Михайло Товмаш

У Сполучених Штатах жертвою вбивці стала ще одна біженка з України — Катерина Товмаш. Її застрелили у власному будинку у місті Васс, що в Північній Кароліні — у тому ж штаті, де раніше безхатько в метро убив 23-річну українку Ірину Заруцьку.

Про вбивство, яке було скоєне у день святого Валентина, 14 лютого, повідомляє Fox8.

Видання з посиланням на місцевий офіс шерифа повідомило, що вранці того дня в приватному будинку було виявлено тіла двох людей, убитих з вогнепальної зброї.

Невдовзі за підозрою у скоєнні злочину затримали 25-річного Калеба Гайдена Фосно з Огайо, який втік з місця вбивства.

Убивця українки Катерини Товмаш, її колишній бойфренд Калеб Гайден Фосно

Убивця українки Катерини Товмаш, її колишній бойфренд Калеб Гайден Фосно

Інформацію про жертв правоохоронці не повідомляли.

Більше інформації з’явилося в дописі в Instagram брата убитої дівчини — Михайла Товмаша.

За його словами, убивцею був колишній бойфренд його сестри Катерини.

Він вдерся до будинку, де вона доглядала за молодшими братами та сестрами, змусив їх розбудити її, а потім вистрілив у неї в ліжку, позбавивши життя. Він також вистрелив у її хлопця, який спав поруч з нею.

Брат убитої українки повідомив, що Катерина Товмаш прожила у США, куди втекла від війни, близько двох років.

«Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у власному будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та переховується в Північній Кароліні, вбиває чоловік. Цього разу 25-річний чоловік зі зброєю», — написав Михайло.

У соцмережах також повідомляють, що убитий друг українки був солдатом американської армії, якого звали Метью Вейд.

«Кейт була українською біженкою, повною життя, завжди допомагала іншим і піклувалася про своїх молодших сестер, які були в будинку під час нападу. Метью з Міссісіпі був відданим солдатом армії у Форт-Брегзі з великими мріями подорожувати світом і серцем, сповненим любові до своєї родини, племінників та племінниці», — написала користувачка Стейсі Дінн Мур з Північної Кароліни, яка, ймовірно, знала загиблу пару.

Нагадаємо, раніше у США Федеральний суд присяжних висунув Декарлосу Брауну-молодшому звинувачення в убивстві української біженки Ірини Заруцької. Йому загрожує смертна кара.

