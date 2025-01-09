У США засудили ексінформатора ФБР за брехню про хабар Байденам від Burisma

Смирнов також зізнався в ухиленні від сплати податків.

У Сполучених Штатах Америки колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов отримав шість років вʼязниці. Він брехав про хабарі президенту США Джо Байдену та його сину Хантеру від української компанії Burisma.

Про це повідомило видання Reuters.

За інформацією видання, у 2020 році Смирнов збрехав ФБР про те, що в 2015 році тодішній віцепрезидент США Джо Байден і його син Хантер, який тоді входив до ради директорів Burisma, отримали від компанії по $5 мільйонів хабаря.

Після цього Смирнов зізнався, що отримував інформацію від російських спецслужб.

ФБР припустили, що Смирнов вигадав цю історію, тож рекомендували не вживати жодних юридичних дій проти Байденів. Але через заяви Смирнова у грудні 2023-го Конгрес США почав розслідування про імпічмент Байдена.

Прокурори та сам обвинувачений просили призначити йому від 4 до 6 років позбавлення волі.

Окрім тюремного терміну, він має виплатити Службі внутрішніх доходів США понад $675 тисяч.

Нагадаємо, Burisma є українською нафтогазодобувною компанією. У 2014-2019 роках в наглядовій раді Burisma працював син Джо Байдена, Гантер. Опоненти Байдена стверджували, що той, коли був віцепрезидентом США, тиснув на українську владу, аби та не розслідувала діяльність Burisma. Компанію підозрювали в ухиленні від податків, відмиванні коштів та розкраданні державних ресурсів.

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