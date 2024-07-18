У США засудили росіянина, який переправляв мікроелектроніку подвійного призначення до РФ

Федеральний суд Південного округу штату Нью-Йорк засудив громадянина Росії Максима Марченка до трьох років позбавлення волі та ще трьох років перебування під наглядом.

Про це повідомив Офіс прокурора США.

Зазначається, що 51-річного Максима Марченка затримали у США у вересні 2023 року. З матеріалів Мін'юсту США випливає, що росіянин керував декількома підставними компаніями в Гонконгу, де проживав постійно, — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions.

За версією слідства, Марченко разом із двома спільниками закуповував товари, зокрема, OLED-мікродисплеї для підставних фірм. Щоб приховати, що продукція призначалася Росії, кінцевими користувачами називалися Китай, Гонконг та інші.

У лютому 2024 року прокуратура Південного округу Нью-Йорка повідомила , що Максим Марченко визнав себе винним у відмиванні грошей та контрабанді мікроелектроніки зі США.

За словами помічника генпрокурора Метью Олсена з відділу нацбезпеки Мін'юсту, він зізнався, що вступив у змову з метою контрабанди технологій до Росії за допомогою мережі підставних компаній.

"Сьогоднішній вирок притягує Марченка до відповідальності за його роль у закупівельному синдикаті, який направляв вироблену в США мікроелектроніку військового класу кінцевим споживачам у Росії, незаконно постачаючи контрольовані технології вартістю в сотні тисяч доларів", — сказав помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен.

Нагадаємо, компанія Dieseko сплатила в бюджет Нідерландів 1,78 мільйона євро в межах позасудового врегулювання, яке почалось після опублікованих даних про її участь у будівництві російського Керченського мосту.

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