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У США засудили співробітницю Мінфіну, яка "зливала" дані щодо російського втручання

У США засудили співробітницю Мінфіну, яка "зливала" дані щодо російського втручання

Associated Press

Жінка надіслала BuzzFeed News тисячі "звітів про підозрілу діяльність".

Колишню співробітницю Міністерства фінансів США Наталі Едвардс засудили до шести місяців ув'язнення за витік конфіденційної інформації ЗМІ.

Про це у четвер, 3 червня, повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що підсудна, яка раніше працювала старшою радницею в управлінні з реалізації законодавства в сфері фінансових злочинів, визнала провину в незаконному розкритті "звітів про підозрілу діяльність" (SAR), які охоплювали період 1999-2017 років. 

Зокрема, Едвардс надіслала репортерові BuzzFeed News тисячі банківських звітів з інформацією про колишніх співробітників передвиборної кампанії Дональда Трампа, російські дипломатичні рахунки і фінансування терористичних груп.

Після цього у ЗМІ з'явилася низка матеріалів про очільника передвиборчого штабу Дональда Трампа 2016 року Пола Манафорта, російську агентку Марію Бутіну, російського посла у Вашингтоні та відмивання грошей російськими компаніями на Манхеттені. 

"Едвардс вирішила зловжити своїм довірчим становищем і незаконно надала інформацію про діяльність (SAR)
третім особам", - заявив суддя, оголошуючи рішення.

Сама ж підсудна поясила, що не могла залишатися осторонь "корупції в Міністерстві фінансів".

"Я ніколи не приховувала того факту, що зверталася до засобів масової інформації", - сказала вона, додавши, що шкодує про те, що "багато інформації" в кінцевому підсумку стало надбанням громадськості.

Едвардс заарештували у жовтні 2018 року за звинуваченням у змові та розкритті SAR. Вона видала репортерам заборонену інформацію, пов'язану з російським втручанням в американські вибори.