У США затримали чоловіка, який викрав літак і погрожував врізатися ним у місцевий супермаркет – що відомо

У США чоловік, який викрав літак і кружляв на ньому над північною частиною штату Міссісіпі, погрожуючи врізатися в місцевий супермаркет Walmart, здійснив безпечну посадку.

Про це повідомляє AP News.

Йому висунуто звинувачення у крадіжці та терористичних погрозах.

Начальник поліції міста Тупело, де стався інцидент, Джон Куака розповів на пресконференції, що Корі Вейн Паттерсон викрав Beechcraft King Air C90A з регіонального аеропорту міста, подзвонив 911, а потім погрожував розбити літак.

Начальник поліції також розповів, що Паттерсон на своїй сторінці у Facebook опублікував, по суті, прощальне повідомлення приблизно о 9:30 ранку.

"Вибачте всі. Ніколи не хотів нікому завдати шкоди. Я люблю своїх батьків і сестру, це не твоя вина. Прощайте", – йдеться в повідомленні.

У Паттерсона не було ліцензії пілота, але він проходив інструктаж з польотів і працював у компанії Tupelo Aviation, заправляючи літаки, що дало йому доступ до літаків.

Учасники переговорної групи поговорили з чоловік і переконали його не виконувати погрози і приземлитися.

Оскільки у Паттерсона не було досвіду приземлення, інший пілот інструктував його дистанційно під час посадки.

Мер Тупело Тодд Джордан сказав, що сподівається, що Паттерсон "отримає необхідну допомогу" і не мав наміру завдати шкоди собі чи іншим".

Майкл Кендерс, директор авіаційного центру Державного коледжу Фармінгдейла в Нью-Йорку, назвав інцидент ​​тривожним дзвінком" для аеропортів загальної авіації та їхнього персоналу.

"Це (безпека - ред.) залежить від усіх, хто працює в аеропорту. Якщо ви бачите когось, кого не впізнаєте, або якісь незвичні дії, ви повинні повідомити про це", - наголосив він.

Нагадаємо, у містечку Тупело чоловік викрав невеликий приватний літак і від самого ранку погрожував врізатися на ньому в супермаркет Walmart.

Читайте також: