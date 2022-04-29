У США затримали прем’єр-міністра острівної країни: у чому його звинувачують

У США затримали прем’єр-міністра острівної країни: у чому його звинувачують

Очільника уряду Британських Віргінських островів заарештували через участь у змові щодо контрабанди кокаїну та відмивання грошей.

Прем'єр-міністр Британських Віргінських островів Ендрю Фахі та директор портів Карибського басейну Олеанвін Мейнард були заарештовані в четвер, 28 квітня, за звинуваченнями в контрабанді наркотиків у Південній Флориді (США).

Про це повідомляє Politico з посиланням на федеральних чиновників.

Фахі та Мейнард прибули до аеропорту Маямі-Опа-Лока, щоб зустрітися з мексиканськими наркоторговцями, які насправді були агентами Управління з контролю за боротьбою з наркотиками, які діяли “під прикриттям”.

За допомогу в контрабанді кокаїну з Колумбії до Маямі та Нью-Йорка урядовці острівної держави хотіли отримати 700 000 доларів готівкою.

Затримання підтвердили в офісі губернатора Британських Віргінських островів, які є заморською територією Великої Британії.

Нагадаємо, раніше колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес, термін повноважень якого минув у січні 2022 року, постав перед судом у США за звинувачення в торгівлі наркотиками та зберіганні вогнепальної зброї.

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