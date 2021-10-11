У США затримали продавця військових секретів: вони стосувалися новітніх атомних підводних човнів

Посадовець департаменту ВМС США отримав за таємну інформацію криптовалюту в еквіваленті $100 тисяч.

У США за звинуваченням в торгівлі секретними матеріалами, які стосувалися конструкції атомних човнів типу “Вірджинія”, затримано 42-річного співробітника департаменту ВМС США, інженера-атомника Джонатана Тоббе та його 45-річну дружину Діану.

Про це повідомляють на сайті Міністерства юстиції США.

За даними слідства, американський інженер, який мав доступ до секретної інформації, у квітні минулого року запропонував свої послуги розвідці невстановленої країни. Після цього Тоббе почав листуватися за допомогою зашифрованої електронної пошти з особою, яку він вважав представником іноземного уряду.

Разом із дружиною, яка була його кур’єром для доставки у визначені місця флешок з таємною інформацією, Джонатан Тоббе поступово передав секрети конструкції атомних підводних човнів типу “Вірджинія”. За це він отримав на свій рахунок криптовалюту в еквіваленті 100 тисяч доларів США.

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Після двох "успішних" угод на третій раз їх заарештували: вони вважали, що продають секрети іноземному агенту, на ділі ж це виявився співробітник ФБР під прикриттям

У вівторок, 12 жовтня, відбудеться судове засідання, на якому обиратимуть міру запобіжного затримання для продавця військових таємниць.

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