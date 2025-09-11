У США затримали підозрюваного у вбивстві соратника Трампа

У США затримали підозрюваного у вбивстві Кірка / © Reuters

Американські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві праворадикального активіста Чарлі Кірка.

Про це повідомив директор ФБР Кеш Патель.

«Підозрюваний у сьогоднішній жахливій стрілянині, в результаті якої загинув Чарлі Кірк, наразі перебуває під вартою», — заявив керівник відомства.

Він подякував місцевій владі та правоохоронцям Юти за співпрацю з федеральними агентами: «Дякуємо місцевим та державним органам влади штату Юта за співпрацю з ФБР».

Патель додав, що Бюро надаватиме оновлену інформацію, щойно це буде можливо.

Нагадаємо, напередодні Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. Під час виступу в нього вистрілили. Судячи з кадрів із соцмереж, нападник поцілив йому у шию.

Пізніше стало відомом, що Чарлі Кірк помер у лікарні від отриманого поранення.