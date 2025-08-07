У США затримали військового, який передавав Росії секретну інформацію про танки Abrams

Танк Abrams / © Вікіпедія

Американського військовослужбовця заарештували у місті Ель-Пасо штату Техас у США за звинуваченням у спробі передати Росії конфіденційну інформацію про американські бойові танки.

Про це йдеться на сайт Міністерства юстиції США.

Зазначається, що 22-річному Тейлору Адаму Лі висунули обвинувачення у спробі передати іноземному противнику інформацію, що стосується національної оборони, та у спробі експорту контрольованих технічних даних без ліцензії.

Згідно із судовими документами, фігурант має допуск до інформації рівня «цілком таємно» і доступ до чутливої інформації обмеженого розповсюдження.

Приблизно з травня 2025 року Лі намагався підтвердити свої повноваження в армії США та надсилати оборонну інформацію до Міністерства оборони Росії. У червні 2025 року він нібито передав онлайн технічну інформацію про танк M1A2 Abrams, що підлягає експортному контролю.

У липні, під час особистої зустрічі з людиною, яку він вважав представником російського уряду, Лі ймовірно передав їй SD-картку. На ній містилися документи та інформація про M1A2 Abrams, іншу броньовану бойову машину, що використовується американськими збройними силами, та бойові операції.

Також Лі обговорював отримання та передачу російському уряду конкретного обладнання, що знаходиться всередині танка M1A2 Abrams. 31 липня 2025 року він доставив те, що ймовірно було цим обладнанням, до сховища в Ель-Пасо. Після цього Лі надіслав повідомлення особі, яку вважав представником російського уряду, з текстом: «Місія виконана».

Лі був заарештований у середу, 6 серпня, вранці і того самого дня вперше постав перед федеральним судом.

Нагадаємо, у Норвегії затримали працівника посольства США, який був російським шпигуном.