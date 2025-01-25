У США затвердили кандидатуру міністерки внутрішньої безпеки: як вона ставиться до України

До відомства, яке очолить Крісті Ноем, входять Служба громадянства та імміграції, Секретна служба, берегова охорона, прикордонно-митна служба та Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

Новим міністром внутрішньої безпеки США 53-річна Крісті Ноем, яка останні п'ять років була губернаторкою Південної Дакоти. У суботу, 25 січня, Сенат США схвалив її кандидатуру на посаді міністра.

Про це пише The Hill.

"Голосування 59-34 за затвердження кандидатури Ноем стало завершенням гладкого процесу, навіть попри те, що інші кандидати піддаються більш пильній увазі. Шість демократів проголосували разом із республіканцями за затвердження її кандидатури. Ноем очолить одне з найбільших міністерств в уряді і одне з найважливіших в адміністрації Трампа. Вона сповнена рішучості боротися з імміграцією", – йдеться у публікації.

Міністерство внутрішньої безпеки контролює роботу Служби громадянства та імміграції США, Секретної служби, берегової охорони, прикордонно-митної служби та Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

Головне, що відомо в Україні про Ноем, це її критика допомоги нашій державі, яку вона називала "дорогою стратегічною помилкою", що сприяє зміцненню зв'язків між РФ та Китаєм.

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"Однією з найбільших проблем, які зараз стоять перед Міністерством внутрішньої безпеки, є забезпечення безпеки кордонів нашої країни. Чотири роки рекордної нелегальної імміграції на нашому південному кордоні зробили нашу країну вразливою для цілого ряду проблем безпеки. Усунення цієї кризи та відновлення поваги до верховенства закону — один із пріоритетів. Я вважаю, що у Крісті є все необхідне для виконання цього завдання”, – заявив сенатор-республіканець Джон Тьюн.

Нагадаємо, Трамп зробив ключові призначення в своєму уряді.

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