У США затвердили оборонний бюджет із $300 млн військової допомоги Україні

Американські законодавці відправили документ на підпис президенту Джо Байдену.

У середу, 15 грудня, Сенат США ухвалив оборонний бюджету на 2022 рік, в якому передбачено виділення $300 млн на надання підтримки Україні.

Про це повідомило видання Axios.

Законодавці направили оборонний бюджет на загальну суму $770 млрд президентові Байдену, який повинен його підписати. Документ ухвалили 89 голосами, проти голосувало 10 сенаторів.

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У Сенаті погодили розмір військових витрат на $25 мільярдів більший, ніж просив президент Байден. Також оборонний бюджет на 5% перевершує минулорічний.

Цим документом передбачено виділення $300 млн на військову допомогу Україні - на $50 млн більше, ніж пропонував президент Байден. Із цієї суми $75 мільйонів буде виділено на придбання летального озброєння.

Також він передбачає $4 мільярди для Європейської оборонної ініціативи та $150 мільйонів для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.

Нагадаємо, 7 грудня, на тлі онлайн-саміту президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, стало відомо про те, що американські законодавці відмовилися вводити санкції проти російського трубопроводу “Північний потік-2”.

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