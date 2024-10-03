У США завадили російським хакерам із ФСБ атакувати Держдеп та Пентагон

У Сполучених Штатах завадили спробі хакерських атак агентів російської розвідки на урядові установи включно із Держдепом та Пентагоном. Для цього було видалено 41 інтернет-домен, який вони та їхні довірені особи використовували.

Про це у четвер, 3 жовтня, повідомило агентство Reuters із посиланням на Міністерство юстиції США.

У повідомленні уточнили, що вилучені домени використовували хакери, пов'язані з підрозділом Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації.

Також читайте Російські хакери активізували атаки на мобільні телефони українських військових: що відомо

“Російський уряд запустив цю схему, щоб викрасти конфіденційну інформацію американців, використовуючи нібито законні облікові записи електронної пошти, щоб обманом змусити жертв розкрити облікові дані”, — сказала заступник генерального прокурора Ліза Монако.

Хакери використовували ці домени для фішингової схеми, спрямованої на отримання доступу до інформації від американських компаній, колишніх співробітників розвідувального співтовариства США, колишніх і нинішніх співробітників Міністерства оборони та Державного департаменту, військових підрядників США та персоналу Департаменту енергетики.

Вилучені домени використовувалися хакерами, що належать до Callisto Group та її партнерів (зокрема, Cold River та Star Blizzard), які Міністерство юстиції називає підрозділами ФСБ.

Нагадаємо, раніше хакери, пов’язані з Кремлем, намагалися атакувати електронну пошту колишнього американського посла в Україні.

Читайте також: