У США заявили про напад афганських біженців на американську військову

У США заявили про напад афганських біженців на американську військову

За словами потерпілої, напад з боку "невеликої групи" афганських чоловіків відбувся 19 вересня.

ФБР розслідує справу про ймовірний напад афганських біженців на американську військовослужбовицю на базі армії США Форт-Блісс в штаті Нью-Мексико.

Про це у п'ятницю, 24 вересня, повідомляє ABC News.

За словами потерпілої, напад з боку "невеликої групи" афганських чоловіків відбувся 19 вересня поблизу житлового комплексу Донья Ана.

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"Ми серйозно ставимося до звинувачення і передали справу до Федерального бюро розслідувань, - заявила речниця Форт-Блісс Еллі Пейн. - Безпека і благополуччя нашого обслуговуючого персоналу, а також всіх тих, хто перебуває на наших установках, мають першорядне значення".

Комплекс Донья Ана використовується як полігон, але був перетворений в обширне наметове містечко для евакуйованих афганців. Зараз там перебувають близько 10 тисяч біженців.

Раніше на базі Форт МакКой у ​​Вісконсині заарештували двох афганців. Одного з них, 32-річного Мохаммада Харуна Імаада, звинуватили у спробі задушення своєї дружини, а іншого, 20-річного Бахрулле Нурі, - у спробі вступити у статевий акт з неповнолітньою.

Як повідомлялося, США рішуче засуджують намір радикального ісламістського руху "Талібан" відновити страти і ампутації кінцівок в захопленому Афганістані.

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