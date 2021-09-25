У США заявили про напад афганських біженців на американську військову

За словами потерпілої, напад з боку "невеликої групи" афганських чоловіків відбувся 19 вересня.
ФБР розслідує справу про ймовірний напад афганських біженців на американську військовослужбовицю на базі армії США Форт-Блісс в штаті Нью-Мексико.
Про це у п'ятницю, 24 вересня, повідомляє ABC News.
За словами потерпілої, напад з боку "невеликої групи" афганських чоловіків відбувся 19 вересня поблизу житлового комплексу Донья Ана.
"Ми серйозно ставимося до звинувачення і передали справу до Федерального бюро розслідувань, - заявила речниця Форт-Блісс Еллі Пейн. - Безпека і благополуччя нашого обслуговуючого персоналу, а також всіх тих, хто перебуває на наших установках, мають першорядне значення".
Комплекс Донья Ана використовується як полігон, але був перетворений в обширне наметове містечко для евакуйованих афганців. Зараз там перебувають близько 10 тисяч біженців.
Раніше на базі Форт МакКой у Вісконсині заарештували двох афганців. Одного з них, 32-річного Мохаммада Харуна Імаада, звинуватили у спробі задушення своєї дружини, а іншого, 20-річного Бахрулле Нурі, - у спробі вступити у статевий акт з неповнолітньою.
Як повідомлялося, США рішуче засуджують намір радикального ісламістського руху "Талібан" відновити страти і ампутації кінцівок в захопленому Афганістані.