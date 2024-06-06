У США заявили, що дозвіл завдавати ударів по РФ не призведе до ескалації конфлікту

У США нагадали, що саме Росія є агресором у війні проти України і саме Москва постійно підвищує рівень ескалації.

Дозвіл українським силам оборони завдавати ударів по військових обʼєктах на території РФ дозволить ефективніше захищатись від агресії і не призведе до ескалації війни.

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Про це заявив у середу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що у США не вважають, що такий крок веде до ескалації конфлікту та додав, що Вашингтон продовжить "вживати відповідних заходів у відповідь на те, що зробив президент Путін, щоби дати можливість Україні захистити себе".

Речник Держдепу нагадав, що саме Росія є агресором у війні проти України і саме Москва постійно підвищує рівень ескалації.

"Росія стягує свою військову техніку аж до кордону та застосовує її для обстрілу цивільних цілей, і ми вважаємо доцільним, щоб Україна могла захиститися",- зауважив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін пригрозив ударами по країнах, що постачають зброю Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що США скоро оголосять про новий пакет допомоги Україні.

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