У США заявили, що пожежа, в якій загинули троє дорослих і дев'ятеро дітей, почалася з різдвяної ялинки

У США заявили, що пожежа, в якій загинули троє дорослих і дев'ятеро дітей, почалася з різдвяної ялинки

За попередніми даними, займання сталося, коли п'ятирічна дитина гралася із запальничкою біля різдявної ялинки.

Підпалену запальничкою різдвяну ялинку вважають причиною масштабної пожежі в американському місті Філадельфія, в якій загинули дванадцятеро людей, зокрема дев'ятеро дітей.

Про це із посиланням на представників місцевої пожежної охорони повідомляє ABC News.

Зазначається, що загалом в момент інциденту в триповерховій будівлі перебували 14 людей, зокрема троє сестер і їхні діти. Дванадцятеро членів родини загинули від отруєння димом. Ще двоє отримали тяжкі поранення та перебувають в лікарні.

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Відомо, що п'ятирічну дитину виявили на другому поверсі, де сталося займання, а інший потерпілий, також неповнолітній, врятувався, вистрибнувши з вікна.

За словами комісара пожежної охорони Філадельфії Адама Тіля, слідчі знайшли на місці події запальничку, яка лежала неподалік від різдвяної ялинки. Інших можливих джерел займання виявлено не було.

"Ми з упевненістю від 99% до 100% переконані, що першим предметом, що спалахнув у цій пожежі, була ялинка, - вказав Тіль. - Ґрунтуючись на доказах, ми майже з упевненістю вважаємо, що джерелом займання цього дерева була запальничка".

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На думку пожежників, в момент інциденту п'ятирічна дитина єдина перебувала на другому поверсі. Раніше у Philadelphia Inquirer із посиланням на власні джерела повідомляли, що дитина розповіла слідчим, як гралася із запальничкою, коли спалахнула різдвяна ялинка.

Тіль, коментуючи цю інформацію, зауважив, що слідчі не знайшли жодних доказів, які могли б спростувати гіпотезу про те, що п'ятирічна дитина могла підпалити дерево.

За словами начальника пожежної охорони Філадельфії, пожежа з високою температурою, отруйним димом та відсутністю видимості розповсюдилася дуже швидко. Справу розслідують як підпал.

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"Ми вважаємо, що мало місце те чи інше втручання людини, щоб піднести джерело запалення до першого предмету, що спалахнув", - вказав Тіль, додавши, водночас, що інші відомства можуть класифікувати пожежу як випадкову.

Він сказав, що жоден із шести пожежних сповіщувачів у приміщенні, де спалахнуло полум'я, не спрацював, а димова сигналізація у підвалі увімкнулася занадто пізно, щоб попередити мешканців, більшість з яких в момент інциденту перебували на третьому поверсі будинку.

На повне розслідування відомству знадобляться декілька місяців. Як повідомлялося, пожежним та рятувальним службам знадобилося близько 50 хвилин, щоб локалізувати осередок спалаху.

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