У США заявили, що не хочуть бачити перестрілки в лікарнях Гази

В Ізраїлі заявляють, що ХАМАС використовує цивільних у Газі, й зокрема медичні заклади як живий щит.

Білий дім закликав Ізраїль уникати боїв поряд з лікарнями у Газі.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS News.

"Сполучені Штати не хочуть бачити перестрілки в лікарнях, де невинні люди, пацієнти перебувають під перехресним вогнем, і ми активно консультуємося з армією Ізраїлю щодо цього", - запевнив Салліван.

Своєю чергою Ізраїль заявляє, що терористи ХАМАС використовують цивільних у Газі, й зокрема медичні заклади як живий щит. Бойовики також зберігають зброю і влаштовують штаби в цивільних об'єктах.

"Це є порушенням законів війни", - додають в Ізраїлі.

Ситуація в лікарні "Аль-Шифа": що відомо

Командування ЦАХАЛу заявило, що готова евакуювати дітей із найбільшої лікарні Гази "Аль-Шифа", проте, за словами палестинської влади, люди там все ще перебувають у пастці. Троє новонароджених загинули, й пацієнти в небезпеці через відключення електрики, води та нестачі медикаментів на тлі інтенсивних боїв поблизу шпиталю.

У лікарні наразі перебувають сотні пацієнтів, зокрема, новонароджені та недоношені діти, яких необхідно евакуювати із закладу. Там відсутнє паливо, електрика, доступ до питної води та інтернет-зв'язку. Про це заявив в ефірі CBS голова міжнародної неурядової організації "Лікарів без кордонів" Кристос Крісту.

За його словами, відсутній план евакуації лікарні. Щоб це здійснити можуть знадобитися тижні.

"Яне чувжодних новин про скоординовані дії ізраїльських військових щодо евакуації дітей та інших пацієнтів із лікарні. Медичні працівники були настільки перевантажені та виснажені, і зараз вони в такому стані, що навіть не можуть нічого запропонувати", - додав він.

Він також підтвердив, що по людях, які намагалися залишити лікарню, стріляли. Ба більше, по лікарнях завдають авіаударів.

У лікарні "Аль-Шифа" та інших шпиталях притулку від бойових дій шукають тисячі людей.

Як йдеться на сайті Міжнародного комітету Червоного Хреста, міжнародне гуманітарне право захищає лікарні під час війни, але медичні заклади можуть втратити такий захист, якщо їх використовують як базу для нападу, для зберігання зброї чи прихистку учасників бойових дій.

Тим часом очільник лікарні "Аль-Наср" і педіатричної лікарні "Аль-Рантісі" на півночі Гази Мустафа аль-Кахлут раніше повідомляв, що вони перебувають в оточенні. Він попросив Червоний Хрест допомогти в евакуації.

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