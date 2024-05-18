У США заявили, що уважно стежать за наступом росіян на Харківщині

Сполучені Штати відстежують наступ військ РФ на Харківщині, а також працюють над тим, щоб допомога надійшла українським захисникам безпосередньо на бойові позиції якомога швидше.

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Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили в руки українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки", - сказав він.

Кірбі також нагадав, що нещодавно Сполучені Штати почали знову виділяти пакети військової допомоги Україні. Зокрема було виділено вже два пакети безпосередньої військової допомоги, а також $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI).

Також Кірбі заявив, що під час свого візиту до Києва глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділять ще 2 млрд доларів допомоги Україні. Ці гроші спрямують на інвестування у промислову базу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден потрапив у пастку обіцянками допомоги та страхом ескалації війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський розповів, чому Блінкен приїжджав до України.

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