У США збільшилася кількість жертв тисняви на концерті репера Тревіса Скотта

Одна з жертв до смерті перебувала на апараті штучної вентиляції легень.

Кількість загиблих в результаті тисняви на концерті репера Тревіса Скотта в американському штаті Техас зросла до дев'яти.

Про це повідомляє KTRK з посиланням на представника сім'ї жертви.

Нагадаємо, що тиснява відбулася 5 листопада під час відкриття дводенного музичного фестивалю Astroworld Festival, на який приїхали близько 50 тисяч людей. Влада раніше повідомляла про загибель восьми людей віком від 14 до 27 років, кілька десятків постраждали. Серед госпіталізованих виявились діти.

Також адвокат сім'ї однієї із постраждалих заявив, що померла напередодні увечері від отриманих критичних травм.

За даними телеканалу, загиблу звали Бхарті Шахані, їй було 22 роки. Як повідомила сім'я жертви, до самої смерті вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Незабаром після госпіталізації у неї зникла мозкова активність.

Astroworld Festival – щорічний музичний фестиваль у місті Г'юстон, штат Техас, організований Тревісом Скоттом. Перший фестиваль відбувся у 2018 році. Цього року фестиваль було заплановано на 5-6 листопада, проте після трагедії другий день заходу було скасовано.

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