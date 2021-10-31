У США жінка після результатів ДНК-тесту напала на матір і пограбувала її

У США жінка після результатів ДНК-тесту напала на матір і пограбувала її

ДНК-тест розкрив правду про батька 53-річної жінки.

У США 53-річна жінка побила та пограбувала матір після того, як здала ДНК-тест і дізналася правду про свого батька.

Про це пише "Scoop: Nashville".

Після результату ДНК-тесту виявилося, що чоловік, якого Дебора Скейлз вважала своїм батьком, не був її рідним татом. Донька сказала про це матері, після чого вони почали сваритися.

53-річна Дебора Скейлз під час сварки накинулася на жінку і облила її гарячою водою. Коли пенсіонерка спробувала викликати поліцію, жінка відібрала телефон та штовхнула, коли та спробувала скористатися мобільним дочкою.

На руці жінки був електронний браслет, який стежить за станом людей похилого віку і викликає рятувальників, коли ті перебувають у небезпеці, він і спрацював під час сильного поштовху. Служба порятунку подзвонила до пенсіонерки, але Скейлз змусила її відповісти, що браслет спрацював випадково.

Після інциденту жінка втекла і викрала з рахунку матері 10 тисяч доларів. Пенсіонерка натомість звернулася до поліції, де повідомила про напад на неї, після чого доньку заарештували. Але вона вийшла під заставу.

Нагадаємо, 47-річний чоловік понад тиждень тримав власну 78-річну матір у закритому приміщенні. Жінці довелося харчуватися недоїдками та залишками їжі в будинку.

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