У США жінка випадково запросила батька на трансляцію сексу з чоловіком

Трансляцію подивились також інші люди.
У США жінка випадково запросила батька на трансляцію, коли займалася сексом зі своїм чоловіком.
Про це повідомляє Independent.
Трансляцію, крім батька, переглянули ще 45 людей. Американка не знає, як виникла ситуація з прямим ефіром. З її слів, вона поклала телефон, не блокуючи пристрій, і випадково натиснула не ту кнопку.
"Я плакала тиждень поспіль, думаючи, що моє життя закінчилося. А мій чоловік досі думає, що це весело", - сказала вона.
Батько, зрозумівши, що побачив, одразу вимкнув ефір і потім поводився так, ніби нічого не сталося.
Трансляція так і тривала, якби не друг американки, який зрозумів, що треба робити. Приятель зателефонував їй на телефон, тим самим обірвавши прямий ефір.
Нагадаємо, у Дніпропетровської області пара зайнялась сексом на території школи. За це їх засудили.
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