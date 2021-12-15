У США жінка випадково запросила батька на трансляцію сексу з чоловіком

У США жінка випадково запросила батька на трансляцію сексу з чоловіком

Трансляцію подивились також інші люди.

У США жінка випадково запросила батька на трансляцію, коли займалася сексом зі своїм чоловіком.

Про це повідомляє Independent.

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Трансляцію, крім батька, переглянули ще 45 людей. Американка не знає, як виникла ситуація з прямим ефіром. З її слів, вона поклала телефон, не блокуючи пристрій, і випадково натиснула не ту кнопку.

"Я плакала тиждень поспіль, думаючи, що моє життя закінчилося. А мій чоловік досі думає, що це весело", - сказала вона.

Батько, зрозумівши, що побачив, одразу вимкнув ефір і потім поводився так, ніби нічого не сталося.

Трансляція так і тривала, якби не друг американки, який зрозумів, що треба робити. Приятель зателефонував їй на телефон, тим самим обірвавши прямий ефір.

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