У США жінка "воскресла" у похоронному бюро через 2 години після "смерті"

Працівники похоронного бюро виявили, що "мертва" жінка дихає, коли перекладали її тіло на стіл.

У США працівники похоронного бюро виявили дихання у 74-річної жінки, яку за дві години до того визнали мертвою. Висновок про смерть зробили працівники будинку престарілих, де вона проживала.

Про це пише The Washington Post.

Працівники похоронного бюро відразу ж провели серцево-легеневу реанімацію і звернулися до служби екстреної допомоги. Медичні працівники доставили стареньку до місцевої лікарні, де їй надали необхідну допомогу.

"Це дуже незвичайний випадок. Я працюю в поліції уже 31 рік і досі нічого подібного не бачив", – сказав заступник старшого шерифа округу Ланкастер Бен Хучін.

Померлою жінку оголосили співробітники будинку престарілих. Вони кажуть, що до того за її станом здоров’я протягом семи днів спостерігав лікар, який надавав паліативну допомогу.

Представники закладу в коментарі The Washington Post зауважили, що "смерть" жінки "мала передбачуваний вигляд".

За словами заступника старшого шерифа, правоохоронці розпочали розслідування випадку, однак поки не виявили злочинних намірів з боку співробітників будинку для престарілих.

Нагадаємо, пастор із Південної Кароліни, США, чия дружина застрелилася за декілька днів після того, як подала на розлучення, розповів на поминальній службі, що він приходив до її тіла чотири рази – і навіть намагався "воскресити її з мертвих".

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