У США жінка зарізала бойфренда мечем і пояснила свій вчинок

Американка заявила, що в тілі її бойфренда жили "декілька істот", тож вона "звільнила його" із допомогою меча.

В американському штаті Міссурі 32-річну жительку округу Кейп-Джірардо звинуватили у вбивстві свого бойфренда мечем на Святвечір 24 грудня.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що підозрювана Бріттані Вілсон завдала 34-річному Харрісону Стівену Фостеру декілька ударів гострим предметом, а згодом сама зателефонувала до поліції.

Коли правоохоронці прибули на місце злочину, жінка в окривавленому одязі та з мечем у руках лежала у дворі будинку, в якому вона проживала разом із загиблим. Тіло її бойфренда зі свіжими пораненнями виявили у приміщенні.

Вілсон пізніше розповіла поліціянтам, що в день інциденту разом із Фостером вживала метамфетамін. Вона також стверджувала, що в тілі її бойфренда "жили ще декілька істот", тож вона "звільняла його", коли завдавала поранень мечем.

Американку затримали. В неділю, 26 грудня, їй висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

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