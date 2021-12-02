У США жінка застрахувала життя на 250 тисяч доларів і отримала кулю в голову

У США жінка застрахувала життя на 250 тисяч доларів і отримала кулю в голову

Головним підозрюваним став чоловік загиблої.

У Техасі, США, заміжня жінка застрахувала життя на 250 тисяч доларів, однак за два дні отримала кулю в голову.

Про це повідомляє The Daily Beast.

41-річний Крістофер Коллінз зателефонував у поліцію і повідомив, що його дружина Юаньхуа Лян написала йому повідомлення і сказала, що до їхнього дому проник сторонній. Після цього, за словами Коллінза, вона припинила виходити на зв'язок.

Поліцейські, які виїхали на виклик, виявили в будинку пари тіло жінки з простріленою головою. На обличчя американки була одягнена маска для сну та пакет. Під час обшуку слідчі знайшли підписаний договір зі страховою компанією, відповідно до якого сім'я вбитої отримає 250 тисяч доларів у разі її смерті.

Одним із головних підозрюваних у вбивстві став Коллінз.

Слідів злому у будинку пари не виявлено. У кишені американця також знайшли патрон 22 калібру, а Лян була застрелена з малокаліберної зброї.

Суддя призначив Коллінзу заставу у 150 тисяч доларів та призначив повторне судове засідання.

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Нагадаємо, у штаті Пенсільванія чоловік загинув від сліпої кулі, що влетіла у вікно під час сімейного обіду на честь Дня подяки.