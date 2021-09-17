У США жінки майже зрівнялися з чоловіками в покупці зброї: що сталося

З січня 2019 року по квітень 2021 року 3,5 млн жінок стали володарками зброї, чоловіків-покупців було 4 млн.
З 2019 року в США майже половину раз покупцями зброї були жінки.
Про це говорять результати дослідження National Firearms Survey призводить The Wall Street Journal.
З січня 2019 року по квітень 2021 року 3,5 млн жінок стали володарками зброї, чоловіків-покупців було 4 млн.
Відбулися важливі зміни тренду: раніше протягом десятиліть частка жінок серед покупців зброї варіювалася від 10% до 20%.
Згідно з дослідженням, зростання попиту на зброю з боку жінок може бути обумовлений побоюваннями у зв'язку з пандемією коронавірусу і протестами в США, які часто супроводжувалися насильством і безладами.
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