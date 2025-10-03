У США з’являться долари із зображенням Трампа: фото

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Міністерство фінансів США розглядає план карбування нових монет номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа в рамках зусиль, спрямованих на відзначення 250-ї річниці заснування Америки.

Про це повідомляє FOX Business.

«Хоча остаточний дизайн монети вартістю 1 долар США на честь 250-річчя Сполучених Штатів ще не обрано, цей перший проєкт добре відображає незмінний дух нашої країни та демократії, навіть попри величезні перешкоди. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість поділитися більшою кількістю інформації найближчим часом», — йдеться у заяві Мінфіну США.

Реклама

Радник з комунікацій сенатора-республіканця від Техасу Теда Круза Стів Гест у соцмережі X опублікував чорновий варіант зображення.

«Америка повернулася, а разом із нею і однодоларова монета. Трамп назавжди залишиться обличчям 250-річчя Америки», — написав він.

Чорновий варіант монети із зображенням Дональда Трампа / © Соцмережа X

На лицьовій стороні монети зображено профіль Трампа. На зворотному боці — чинний президент США зображений на тлі американського прапора із піднятим кулаком, що має схожість із широко поширеною фотографією Трампа, на якій він реагує на поранення у вухо під час замаху на нього минулого року в Пенсильванії.

Міністерство фінансів має законні повноваження карбувати колекційні монети номіналом 1 долар, зокрема для таких подій, як святкування 250-річчя США наступного року.

Реклама

Двома останніми випущеними пам’ятними монетами Монетного двору США були монети «Гаррієт Табман» та «Найбільше покоління», випущені у 2024 році, яких було продано загалом 56 894 та 79 980 монет відповідно.

Нагадаємо, раніше республіканець Джо Вілсон, обраний до Палати представників від Південної Кароліни, розробив проєкт закону, за яким портрет Дональда Трампа повинен з’явитися на новій купюрі в 250 доларів. У такий спосіб, вважає американський політик, буде вшановано досягнення президента у фінансовій сфері.

Інший член Палати представників від Республіканської партії Брендон Гілл хотів «увічнити» президента США Дональда Трампа і розмістити його портрет на 100-доларовій купюрі.