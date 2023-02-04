У США зійшов з рейок і спалахнув потяг з небезпечними речовинами: людей просять не виходити з дому (відео)

Через залізничну катастрофу влада штату Огайо вирішила евакуювати мешканців, які проживають в радіусі 1,6 кілометра від місця аварії.
В американському штаті Огайо поблизу населених пунктів спалахнула потужна пожежа після того, як поїзд, який, очевидно, перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок.
Про це повідомляє CNN.
Жертв в результаті залізничної катастрофи не було, але пожежа була настільки сильною, що влада вирішила евакуювати населення в цьому районі в радіусі 1,6 кілометра від місця аварії.
Powerful @21WFMJNews drone video from East Palestine train derailment. Powered by @680aerials pic.twitter.com/1zU1VTAQse— Sheila Marie Miller (@21NewsEP) February 4, 2023
Мешканцям сусіднього міста Східна Палестина порадили не виходити з дому, доки їм не повідомлять, що це безпечно. На вимушеному карантині опинилися понад 5 тисяч осіб.
"З точки зору якості повітря немає причин для тривоги. Запах виходить від вогню, але на якість повітря це не впливає", - запевнив мер міста Трент Конавей.
Він додав, що поїзд міг перевозити небезпечні матеріали, але це потрібно підтвердити.
Для гасіння полум'я були залучені пожежники з трьох штатів - Пенсільванії, Огайо і Західної Вірджинії.
Нагадаємо, у Південній Америці масштабні лісові пожежі охопили територію Чилі, горять ліси на площі понад 8,3 тис. га. За попередньою інформацією, зафіксовано щонайменше п'ять смертей.
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