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У США зійшов з рейок і спалахнув потяг з небезпечними речовинами: людей просять не виходити з дому (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У США зійшов з рейок і спалахнув потяг з небезпечними речовинами: людей просять не виходити з дому (відео)

Фото: Associated Press

Через залізничну катастрофу влада штату Огайо вирішила евакуювати мешканців, які проживають в радіусі 1,6 кілометра від місця аварії.

В американському штаті Огайо поблизу населених пунктів спалахнула потужна пожежа після того, як поїзд, який, очевидно, перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок.

Про це повідомляє CNN. 

Жертв в результаті залізничної катастрофи не було, але пожежа була настільки сильною, що влада вирішила евакуювати населення в цьому районі в радіусі 1,6 кілометра від місця аварії. 

Мешканцям сусіднього міста Східна Палестина порадили не виходити з дому, доки їм не повідомлять, що це безпечно. На вимушеному карантині опинилися понад 5 тисяч осіб.

"З точки зору якості повітря немає причин для тривоги. Запах виходить від вогню, але на якість повітря це не впливає", - запевнив мер міста Трент Конавей. 

Він додав, що поїзд міг перевозити небезпечні матеріали, але це потрібно підтвердити. 

Для гасіння полум'я були залучені пожежники з трьох штатів - Пенсільванії, Огайо і Західної Вірджинії.

Нагадаємо, у Південній Америці масштабні лісові пожежі охопили територію Чилі, горять ліси на площі понад 8,3 тис. га. За попередньою інформацією, зафіксовано щонайменше п'ять смертей.

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Дата публікації
Перегляди
983
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