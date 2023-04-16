У США зійшов з рейок і спалахнув поїзд з небезпечними речовинами

У Сполучених Штатах зійшов з рейок і загорівся вантажний поїзд, який перевозив небезпечні матеріали.

Про це повідомляє Reuters.

У штаті Мен три локомотиви та шість залізничних вагонів зійшли з рейок у лісистій місцевості, що призвело до лісової пожежі. Зазначається, що поїзд віз пиломатеріали та електропроводку.

"Додаткові залізничні вагони, які перевозили небезпечні матеріали, не зійшли з рейок, ці небезпечні матеріали "не піддаються ризику" витоку та займання", — йдеться у повідомленні департаменту лісів штату Мен.

Ймовірно, через накопичення талого льоду та сміття стався "змив колії" і це стало причиною того, що поїзд зійшов з рейок.

Нагадаємо, в американському штаті Міннесота поїзд зійшов з рейок і кілька вагонів-цистерн із етанолом загорілися. Це змусило евакуювати мешканців міста Реймонда, які проживають поблизу місця аварії.

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