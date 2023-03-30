У США зійшов з рейок і загорівся потяг: людей евакуювали з місця аварії (відео)

Вогонь на місці залізничної аварії горів понад 8 годин після сходження вантажного потяга з рейок.

У четвер, 30 березня, в американському штаті Міннесота поїзд зійшов з рейок і кілька вагонів-цистерн із етанолом загорілися. Це змусило евакуювати мешканців міста Реймонда, які проживають поблизу місця аварії.

Про це повідомляє CNN.

В Агентстві з охорони навколишнього середовища США відзначили, що вогонь горів понад 8 годин після сходження вантажного потяга з рейок. Взяті проби повітря не виявили загрози значного забруднення. Впливу на ґрунтові води теж не було виявлено.

#BREAKING: Train carrying Ethanol has Derailed causing it to explode Prompting Immediate Evacuation Orders for Residents within Half-Mile Radius ⁰

#Raymond | #Minnesota



Emergency officials have issued an urgent evacuation notice for Raymond City, Minnesota, following a… pic.twitter.com/HljsrnA8gG — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 30, 2023

В офісі місцевого шерифа повідомили, що внаслідок аварії постраждалих не було. Через 12 годин після аварії мешканцям довколишніх будинків дозволили повернутися додому.

Нагадаємо, два місяці тому в американському штаті Огайо поблизу населених пунктів спалахнула потужна пожежа після того, як поїзд, який перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок.

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