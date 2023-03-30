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У США зійшов з рейок і загорівся потяг: людей евакуювали з місця аварії (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У США зійшов з рейок і загорівся потяг: людей евакуювали з місця аварії (відео)

Фото: соцмережі

Вогонь на місці залізничної аварії горів понад 8 годин після сходження вантажного потяга з рейок.

У четвер, 30 березня, в американському штаті Міннесота поїзд зійшов з рейок і кілька вагонів-цистерн із етанолом загорілися. Це змусило евакуювати мешканців міста Реймонда, які проживають поблизу місця аварії.

Про це повідомляє CNN.

В Агентстві з охорони навколишнього середовища США відзначили, що вогонь горів понад 8 годин після сходження вантажного потяга з рейок. Взяті проби повітря не виявили загрози значного забруднення. Впливу на ґрунтові води теж не було виявлено.

В офісі місцевого шерифа повідомили, що внаслідок аварії постраждалих не було. Через 12 годин після аварії мешканцям довколишніх будинків дозволили повернутися додому. 

Нагадаємо, два місяці тому в американському штаті Огайо поблизу населених пунктів спалахнула потужна пожежа після того, як поїзд, який перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок.

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Дата публікації
Перегляди
291
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