У США зійшов з рейок пасажирський потяг “Лос-Анджелес - Чикаго”: є загиблі (відео)

У США зійшов з рейок пасажирський потяг “Лос-Анджелес - Чикаго”: є загиблі (відео)

Потяг, в якому перебувало 243 пасажири та десяток членів екіпажу, на нерегульованому переїзді зіштовхнувся із вантажівкою.

У понеділок, 27 червня, в американському штаті Міссурі потяг Amtrak із понад 200 пасажирами зійшов з рейок після того, як врізався в самоскид на неконтрольованому переїзді.

Як повідомляє Reuters, внаслідок аварії загинуло троє людей, півсотні потребували медичної допомоги.

Вісім вагонів і два локомотиви зійшли з рейок та упали в полі вздовж залізничної колії. Устояв тільки один вагон.

Пасажири евакуювалися з місця аварії через вікна. Незабаром прибули десятки рятувальних машин і кілька вертольотів. У мережі почали з'являтися відео з місця залізничної катастрофи.

BREAKING: An #Amtrak train has derailed after hitting a dump truck near Mendon in central Missouri. Amtrak says there were around 243 passengers onboard with "early reports of injuries."



Video from Rob Nightingale#KAKEnews pic.twitter.com/rB9QP98mkh — KAKE News (@KAKEnews) June 27, 2022

Загалом у потягу, який прямував з Лос-Анджелеса до Чикаго, перебувало 243 пасажири та десяток членів екіпажу.

Причини аварії буде встановлювати спеціальна комісія.

Нагадаємо, нещодавно біля міста Врутки у Словаччині локомотив врізався в пасажирський потяг, постраждали десятки людей.

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