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У США зійшов з рейок пасажирський потяг “Лос-Анджелес - Чикаго”: є загиблі (відео)

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У США зійшов з рейок пасажирський потяг “Лос-Анджелес - Чикаго”: є загиблі (відео)

Фото: Associated Press

Потяг, в якому перебувало 243 пасажири та десяток членів екіпажу, на нерегульованому переїзді зіштовхнувся із вантажівкою.

У понеділок, 27 червня, в американському штаті Міссурі потяг Amtrak із понад 200 пасажирами зійшов з рейок після того, як врізався в самоскид на неконтрольованому переїзді. 

Як повідомляє Reuters, внаслідок аварії загинуло троє людей, півсотні потребували медичної допомоги.

Вісім вагонів і два локомотиви зійшли з рейок та упали в полі вздовж залізничної колії. Устояв тільки один вагон.

Пасажири евакуювалися з місця аварії через вікна. Незабаром прибули десятки рятувальних машин і кілька вертольотів. У мережі почали з'являтися відео з місця залізничної катастрофи.

Загалом у потягу, який прямував з Лос-Анджелеса до Чикаго, перебувало 243 пасажири та десяток членів екіпажу.  

Причини аварії буде встановлювати спеціальна комісія.

Нагадаємо, нещодавно біля міста Врутки у Словаччині локомотив врізався в пасажирський потяг, постраждали десятки людей. 

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