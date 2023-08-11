У США злодії серед білого дня пограбували магазин Yves Saint Laurent на $300 тисяч (відео)

Зловмисники серед білого дня пограбували бутик Yves Saint Laurent у Глендейлі, штат Каліфорнія.

Про це пише New York Post.

За інформацією видання, група зі щонайменше 30 злодіїв нахабно увірвалася до закладу і винесла звідти товарів на $300 тисяч.

Поліцейське управління Глендейла підтвердило факт пограбування, кількість підозрюваних і ймовірну суму збитків.

"Поліцейське управління Глендейла розслідує всі версії і використає всі доступні ресурси, щоб затримати винних і притягнути їх до відповідальності", — сказав очільник поліції Менні Сід, додавши, що кількість правоохоронців на вулицях міста буде збільшено.

Компанія Caruso, яка володіє торговим центром, де було скоєно пограбування, пообіцяла винагороду в розмірі $50 тисяч за інформацію, яка допоможе затримати злочинців.

Раніше стало відомо, що французька поліція розшукує двох чоловіків і жінку, які пограбували ювелірну крамницю Piaget у центрі Парижа. Орієнтовна сума збитків — від 10 до 15 мільйонів євро.

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