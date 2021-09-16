У США знайшли дівчинку, яку "викрав батько" 14 років тому: дитина завжди сумувала за матір’ю (фото)

У США знайшли дівчинку, яку "викрав батько" 14 років тому: дитина завжди сумувала за матір’ю (фото)

Дівчинка сама вийшла на зв'язок і сказала, що хоче зустрічі з мамою.

У США знайшли живою 19-річну Жаклін Ернандес, після того, як вона зникла в 2007 році. Мати дитини заявляла тоді про викрадення Жаклі. Як вважають слідчі, це нібито зробив її батько.

Про це пише Metro.

За словами слідчих, Ернандес у соціальних мережах зв’язалася з матір'ю і стверджувала, що є її викраденою дочкою. Дівчина повідомила, що перебуває в Мексиці і хоче зустрітися на кордоні США 10 вересня.

Донька і мати домовились про зустріч, але влада зупинила їх на кордоні в Ларедо. Чиновники прагнули підтвердити особистість Ернандес.

"На підставі документації, наданої (...) агентствам Департаментом поліції Анжеліки та Клермону, вони встановили, що це справді Жаклін Ернандес , яка була викрадена від матері у 2007 році", - йдеться у звіті поліції.

За повідомленням Департаменту правопорядку Флориди, Ернандес "нібито була викрадена її батьком, Пабло Ернандесом". У 2017 році слідчі вважали, що він міг забрати її до Мексики.

Департамент поліції Клермону співпрацює з ФБР для пошуку та арешту пана Ернандеса.

Мати розповіла, що протягом цих 14 років, їй було важко, але вона наповнила свій будинок повітряними кульками та банерами, аби відсвяткувати повернення доньки додому. Пані Ернандес сказала, що її дитинство в Мексиці було хорошим, але вона завжди сумувала за матір’ю.

Нагадаємо, в Ізраїлі лікарі вперше успішно розділили сіамських близнюків, які народилися зі зрощеними потилицями. Після проведеної 12-годинної операції і кількох днів, необхідних для догляду, в неділю, 5 вересня, дві сестрички вперше змогли поглянути одна на одну і були поміщені в одне ліжечко.

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