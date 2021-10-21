У США знайшли людські рештки, які можуть належати нареченому загиблої блогерки Габбі Петіто

Правоохоронці також знайшли рюкзак і записник, які належали Браяну Ландрі.
Людські рештки виявили в американському штаті Флорида в середу, 20 жовтня, під час пошуків Браяна Ландрі, нареченого загадково загиблої блогерки Габбі Петіто.
Про це повідомляє CNN.
Правоохоронці також знайшли рюкзак і записну книжку, які належали Ландрі. Зазначається, що особисті речі розшукуваного були залиті водою.
"Сьогодні слідчі виявили те, що схоже на людські рештки, а також особисті речі, зокрема рюкзак і блокнот, що належать Браяну Ландрі, - заявив під час брифінгу відповідальний спеціальний агент ФБР Тампи Майкл Макферсон. - Ці предмети були знайдені в районі, який донедавна перебував під водою".
Знахідки виявили у заповіднику в Норт-Порті поблизу стежки, яку часто відвідував Ландрі.
Місяць тому тіло Габбі Петіто, яка загадково зникла під час автоподорожі з нареченим, виявили в національному парку Вайомінґа. Нещодавно правоохоронці заявили, що блогерку задушили.
Кілька тижнів Габбі і Браян їздили країною у фургоні, звітуючи про подорож дописами у Мережі з хештегом #vanlife.