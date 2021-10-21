У США знайшли людські рештки, які можуть належати нареченому загиблої блогерки Габбі Петіто

У США знайшли людські рештки, які можуть належати нареченому загиблої блогерки Габбі Петіто

Правоохоронці також знайшли рюкзак і записник, які належали Браяну Ландрі.

Людські рештки виявили в американському штаті Флорида в середу, 20 жовтня, під час пошуків Браяна Ландрі, нареченого загадково загиблої блогерки Габбі Петіто.

Про це повідомляє CNN.

Правоохоронці також знайшли рюкзак і записну книжку, які належали Ландрі. Зазначається, що особисті речі розшукуваного були залиті водою.

"Сьогодні слідчі виявили те, що схоже на людські рештки, а також особисті речі, зокрема рюкзак і блокнот, що належать Браяну Ландрі, - заявив під час брифінгу відповідальний спеціальний агент ФБР Тампи Майкл Макферсон. - Ці предмети були знайдені в районі, який донедавна перебував під водою".

Знахідки виявили у заповіднику в Норт-Порті поблизу стежки, яку часто відвідував Ландрі.

Місяць тому тіло Габбі Петіто, яка загадково зникла під час автоподорожі з нареченим, виявили в національному парку Вайомінґа. Нещодавно правоохоронці заявили, що блогерку задушили.

Кілька тижнів Габбі і Браян їздили країною у фургоні, звітуючи про подорож дописами у Мережі з хештегом #vanlife.

Також читайте ФБР видало ордер на арешт нареченого загадково загиблої блогерки Габбі Петіто Наприкінці серпня публікація постів раптово припинилася, а 1 вересня Ландрі у своєму фургоні повернувся до штату Флорида сам, не зв'язавшись ані з поліцією, ані з родиною Петіто. Через кілька днів він зник. За декілька тижнів до інциденту правоохоронці з міста Моав в штаті Юта були викликані до пари в зв'язку з інцидентом, можливо пов'язаним з насильством. Згідно з відеозаписом із нагрудних камер поліцейських, Петіто плакала і скаржилася на своє психічне здоров'я. У звіті копи зафіксували заяву Ландрі про те, що Габбі нібито вдарила його під час сварки.

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